ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗಾಗಿ ಸಾಯೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಹುಡುಗ್ರು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ

ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 13:43 [IST]

English summary

Two PUC students tried to commit suicide in Belagavi on March 8th, when they come to know that their favorite actor Sudeep's Belagavi visit cancelled.