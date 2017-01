ರಾಯಭಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶಾಸಕ ರಾಜೀವ್ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ?

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ್ ಪೊಲೀಸರು ಜನರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಚಿ ಶಾಸಕ ಪಿ.ರಾಜೀವ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 13:09 [IST]

English summary

MLA of Kudachi, Belagavi, P Rajeev threatened to set the Raibag Circle Police station on fire if the police harass innocent people, demand money from them or threaten to book them in false cases.