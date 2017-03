ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಎಂಇಎಸ್ ನ ಸಂಜೋತಾ ಆಯ್ಕೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ್ ಸಮಿತಿಯ (ಎಂ ಇಎಸ್) ಸದಸ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ- ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಧ್ಯದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ

MES corporator Samjotha Bandekar elected as Belagavi Mayor. She trounced Kannada corporators Jayasri and Pushpa on Wednesday, March 1st.