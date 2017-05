ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 2.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರೆರೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಕಾರ ತನ್ನ ಕೊಯ್ನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 2.65 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

After the request from Karnataka for the second time in nearly one month, the Maharashtra government has released 2.65 TMC water from Koyna Dam to drought-hit Karnataka.