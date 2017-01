ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಪಟ

ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಪರಿವರ್ತನಾ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಆಯೋಜನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅನರ್ಥ ಜರುಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಗಾಳಿಪಟ ಬಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 15:46 [IST]

English summary

Belagavi International Kite Festival 2017 : A Kite having nude picture of a girl belonging to a German irked public on the inauguration today(Jan.21)