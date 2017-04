ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಗು: ನಾನೇನು ದೇವ್ರಾ, ಸಚಿವರ ಉಡಾಫೆ

ಸಾರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನೇನು ದೇವರಾ? ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕೊಹೊಳೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 18:07 [IST]

English summary

I am not a god to save baby: District Incharge Minister of Belagavi Ramesh Jarkiholi