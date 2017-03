ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತಂದೆ ಸಾವು

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕು ಅರಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತರಗಟ್ಟಿ ಎಂಬುವವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆರೋಪ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 15:36 [IST]

English summary

Siddappa Antharagatti- 53 year old dies due to heart attack on their son's wedding on Thursday in Arabhavi, Gokak taluk, Belagavi district .