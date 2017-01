ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆಳೆದ ಗ್ರಾಹಕ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 15:56 [IST]

English summary

A customer has dragged ICCI bank to court after his cheque was dishonoured on grounds that the information on it was written in Kannada. Anand Diwakar Garag has filed a case, alleging lack of service, with the district consumer redressal court in Belagavi.