ಮೋದಿ ಮೋಡಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟುಬಂದರು!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯತ್ನಟ್ಟಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Here is a story of a man who left his job as software engineer in America and came to his mother land India to serve people. Chandrakanth Yatnatti is the real hero of this story. He has impressed by PM Narendra modi.