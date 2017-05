22 ಸಾವಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

ಝಂಜರವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರು ವರ್ಷದ ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಚ್ಚುವ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ.

English summary

To avoid the repeated incident of child death by falling in open borewells, the district administration of Belgaum has started a campign to close open borewells. After 15 days, now district authorities succeeded in closing the more than 22 thousand borewells.