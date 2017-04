ನಟ ಸುದೀಪ್ ಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಡುಗರ ಉಪವಾಸ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ನಟ ಸುದೀಪ್ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಮ್ದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಡುಗರು, ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 12:05 [IST]

English summary

Praveen patila and Sachin Patila, youths from Bhootharamanahatti, Belagavi fasting for few days, urges actor Sudeep to visit their village. Now they admitted in district hospital.