ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಬಳಿಯ ಲಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯೋಧ ವಿಶಾಲ್ ಲೋಹಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡ್ಗಲ್ ನವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Vishal Lohar(33), who was basically from Nidgal, Khanapur Taluk, Belagavi district, has allegedly committed suicide by shooting himself with his service rifle in Laam sector along the LoC in Jammu and Kashmir’s Rajouri district.