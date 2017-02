ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ಲಾನ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ

ಜೈಲು ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಭೂಗತ ದೊರೆ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಬಹಿರಂಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 3, 2017, 14:14 [IST]

English summary

The Belagavi district police visited Hindalga jail and inspected the cell of Dinesh Shetty, a close aide of Poojary. Recently arrested sharp-shooters had revealed that they were in Belagavi to make sure that Shetty escapes from the jail. The six had also revealed about the jail-break plan.