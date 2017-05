ಬೆಳಗಾವಿಯ ಐನಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್

ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಐನಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 17:25 [IST]

English summary

Belagavi : Inox Cinemas Food court seized by AC Kavita Yogappannavar Team for selling water bottles with high price rate.