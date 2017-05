ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳ ರವಾನೆ!

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋರ್ಸ್‌ ಎಂಬ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಮಹಂತೇಶ ಕವಟಗಿ ಮಠ ಅವರು ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

Belagavi BJP MLC Mahantesh Kavatagimath alleged shared dobjectionable message to Belagavi Media Whatsapp Group

