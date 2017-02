ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್

ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಐವರು ಕಾಮುಕರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾಕತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Tuesday, February 21, 2017, 16:33 [IST]

Belagavi Kakati police has been arrested 4 rapists in a minor gang rape case that happened on February 15. Police has filed compliant against rapists under the POCSO act.