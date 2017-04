ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿಯ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀರುಪಾಲು

ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿಯ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀರುಪಾಲಾದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವೈರಿ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 13:58 [IST]

English summary

8 engineering students form Maratha Mandal college, belgaum died while swimming in Wire beach Maharashtra. 40 students had gone to a college tour to Wire beach yesterday, (April 14th)