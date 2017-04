ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಿಂದ 'ದಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸಂವಾದ

ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು 'ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್' ಸಂಘಟನೆ 'ದಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಎಂಬ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ತುಫೈಲ್ ಅಹಮದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Yuva Brigade organized ‘The Game Changer’, a talk program on April 9th at Atal Bihari Vajapayee Stadium, Jayanagara 7th Block, Bengaluru. Veteran journalist Tufail Ahmad will participate in the program as lead speaker.