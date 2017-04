ಅತೃಪ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ-ಬಿಎಸ್ವೈ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮಾರಾಮಾರಿ

'ಸಂಘಟನೆ ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅತೃಪ್ತರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 12:48 [IST]

English summary

BJP state president BS Yeddyurappa and BJP rebel leader KS Eshwarappa supporters clash in ‘Sanghatane Ulisi’ rally at Palace Ground, Bengaluru. Rebel BJP leaders like K S Eshwarappa, Sogadu Shivanna and others organised a rally in Palace Ground, Bengaluru against the decisions of BS Yeddyurappa.