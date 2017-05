ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ(1017-1137)ರ 1000ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್‍ನ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು, ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ಅವರ ತತ್ತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು'' ತವೃಂದಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

English summary

Thousands of devotees from various walks of life participated in the grand valedictory event of the Ramanuja Sahasra Sambrama – 2017 organized by Yadugiri Yathiraja Matt at the Palace Grounds here on Sunday.