ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವೆಬ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಶೋಮಾರ್ಗ ಎಂಟ್ರಿ!

ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಎನ್ ಜಿಒ 'ಯಶೋಮಾರ್ಗ' ಇಂದು ವೆಬ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 16:08 [IST]

English summary

Yashomarga Foundation goes online- An initiative of Actor Yash. With the blessing and guidance of my elders, I have determined to contribute my bit to the society. It was this determination that has led to the birth of YashoMarga Foundation said Yash on his 31st birthday today(January 08)