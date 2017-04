ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ B.PAC ನಿಂದ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು B.PAC ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿವಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 5:30 ರವರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಗೆ( Women Leader's Journey and how to overcome the challenges) ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 5:30 ರಿಂದ 6:15 ರವರೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

B.PAC is celebrating 'Women's Political Empowerment Day' - a program to celebrate and interact with senior leaders and fellow contemporaries on 24th April, 2017 from 5 p.m. onwards at Bharatiya Vidya Bhavan, Racecourse road, Bengaluru.