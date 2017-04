ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೇ ಅಶ್ಲೀಲ ಕರೆ!

ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆಗಾಗ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Women Helpline, now become helpless! Becuase some people regularly calling helpline number and speaking vulgerly with the staff. Staff members are getting irritated by this.