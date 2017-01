ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಬಿಡಿ!

ಚಳಿಗಾಲದ ಮಜವೇ ಮಜ. ಮೈ ಒಡೆಯುತ್ತದೆಂದು ಬೈದುಕೊಂಡರೂ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಹೊಂಗಿರಣವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ, ಕೈತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮೈಕಾಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಭವವಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದು ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಪರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

Tuesday, January 17, 2017, 12:32 [IST]

Let us love winter, for it is the spring of genius - Pietro Aretino. Winter is wonder season before summer and after the rainy season. Bengaluru is experiencing chilli weather. Enjoy and have wonderful time. Also take care of your health.