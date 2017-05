ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು!

ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಗರ, ಹಳ್ಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮೇ 5ರಂದು ಅಲ್ಲಿ 41.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 12:55 [IST]

English summary

Last year on the same day, on May 6th it had rained in Bengaluru. Meteorological department has predicted that it will rain in Bengaluru and other parts of Karnataka today and tomorrow. Hope it rains, very heavily.