ಪ್ರಥಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ 309ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ?

ಐಪಿಸಿ 309ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ಅಪರಾಧ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯ ವಿಜೇತರಾದ ಪ್ರಥಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ?

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 11:54 [IST]

English summary

Big Boss Kannada version reality show winner Pratham attempts for suicide. Now the question is, Will case registered against Pratham for attempt to suicide under IPC 309?