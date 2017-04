ಪರಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

ಪರಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಿಕಿನಾ ಓಜಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ(ಏಪ್ರಿಲ್ 27) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Friday, April 28, 2017, 11:44 [IST]

A man from Odisha, resides in Bangaluru has arrested today in Nagenahalli, Bangaluru in relation with murder of his wife. Couple had come to Bengaluru 15 days before.