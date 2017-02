ನೀವು ಸಿಗರೇಟು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿವೆ 10 ಕಾರಣಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನದಂದು ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುವವರಿಗೆ, ಸಿಗರೇಟು ಸೇದಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲೆಂದು ಬರೆದ ಲೇಖನವಲ್ಲ ಇದು. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 9, 2016, 15:06 [IST]

English summary

Why should you quit smoking : 10 reasons. March 9 is obersered as World No Smoking Day. The celebration is to create awareness about health hazards of smoking. If you love yourself you will never smoke again.