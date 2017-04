ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್'!

ಸತ್ಯರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಕರೆನೀಡಿರುವ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಿಲುವು ಸರಿಯೇ?

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 21, 2017, 12:47 [IST]

English summary

Why Pro Kannada organization called Bundh on Baahubali 2 movie releasing day of April 28, to protest against Sathyaraj statement on Cauvery and Kannadiga. Sathyaraj is one of the lead actor in that movie.