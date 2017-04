'ಬಾಂಬ್ ನಾಗ' ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾರು?

ಶ್ರೀರಾಮಪುರದ ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರುಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಹಳೆ ನೋಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Friday, April 14, 2017, 13:43 [IST]

English summary

Who is bomb Naga alias V Nagaraj?- this is the question arised when crores of rupess old notes of 500, 100 found by Bengaluru police at Srirampur Nagaraj office. Here is the detalis of Nagaraj.