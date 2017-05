'ಕೋಡ್ ಬ್ಲ್ಯೂ' ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣ ನಡೆದಿತ್ತು ಪವಾಡ!

ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಾಸವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ.

It is very interesting story about a patient brought dead to the hospital. Many hospitals do not admit patient brought dead. But, Vasavi hospital did. Doctors declared Code Blue'. What happened next is nothing but a miracle. Dr Sanjeev narrates the entire incident.