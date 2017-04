ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ನಡೆ ಟೀಕಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ

ಪ್ರಭಾ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಹತ್ತು ದಿನವಾದರೂ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 16:23 [IST]

English summary

BJP MP Pratap Simha has uploaded a vedio in his facebook wall, asking the status of Prabha belavangala's case from city police commissioner Praveen sood. Prabha had uploaded a fake photo of Yogi Adityanath in her facebook.