ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಜಗಳ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಎಸ್ ವೈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು: ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬಯ್ಯುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಬಿಎಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಅಂತಾರೆ

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 19:41 [IST]

English summary

After issuing warnings to BJP state president B S Yeddyurappa, K S Eshwarappa did a roundabout on his stance. The leader who attacked Yeddyurappa during the rebel leaders meeting in Bengaluru claimed that there was no infighting within the party ours later at the same venue.