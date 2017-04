'ಏ.28ರಂದು 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬಂದ್'

ಬಾಹುಬಲಿ– 2 ಚಿತ್ರದ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್ (ಕಟ್ಟಪ್ಪ) ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏ 28ರಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡದಂತೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂ

English summary

Kattappa of ‘Bahubali 2’ fame, Tamil actor Sathyaraj has posed difficulties for the release of ‘Bahubali Conclusion’ in Karnataka. Around 2,000 Kannada organisations led by activist Vatal Nagaraj are all set to stop the release of the movie across the state.