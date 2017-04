ಇಂದಿರಾ ಬೇಡ, ಅಕ್ಕ ಬೇಕು: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗೆ ಅಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕೆಂದು ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನವೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 11:14 [IST]

English summary

A twitter campaign has begun on 20th April against naming canteen after former prime minister of India Indira Gandhi, which will be started to serve the poor. But, campaigners are demanding name of Akkamahadevi, poetess who created revolution through her vachanas during 12th century.