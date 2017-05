ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ!

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜೇನು ಸುರಿಸುವ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ತಮ್ಮ ಗತ್ತು-ಗೈರತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ವಾಹನದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 8, 2017, 15:17 [IST]

English summary

In yet another instance of brazen VVIP highhandedness, an ambulance was made to wait to make way for Karnataka Home minister' convoy on Monday. Dr G Parameshwar's convoy was passing through near the Karnataka Congress office in Bengaluru when traffic was halted to make way. Stuck in the traffic was also an ambulance.