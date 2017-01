ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಸಂಗೀತ ರಸ ಸಂಜೆ

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತಗಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

A Vocal recital program being organized in Bengaluru, to fund raise for the medical allowance of musician Shri. Chandrashekhar Badiger, a disciple of Pt. Raghunath Nakod.