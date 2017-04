ಶಶಿಕಲಾ ಆಪ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ?

ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಶಶಿಕಲಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈದಿಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಶಿಕಲಾ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕೈದಿಯಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A Right to Information (RTI) query has revealed that 19 people visited AIADMK general secretary Sasikala Natarajan in Bengaluru's Parappana Agrahara jail since the Supreme Court verdict against her in a Disproportionate Assets (DA) case.