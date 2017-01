ವಿಜಯನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಂಪೆಯ ಕಲಾಸ್ಪರ್ಶ!

ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ನಗರ ಮಾರ್ಗದ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, January 27, 2017, 0:20 [IST]

English summary

Namma Metro decided to give artistic touch to Vijaynagar metro route. The portion of route from Magadi road to Mysore road and six stations in that segment gets resembance of sculpture of Hampi.