ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 18: ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ (ಜೂನ್ 21) ಗೂ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೋಗಪಟುಗಳು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 18ರಂದು 3000 ಯೋಗಿಗಳು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಶೀರ್ಷಾಸನಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಪತಂಜಲಿ, ಯೋಗ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.



ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30 ರಿಂದ 8.30ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.



Thousands of volunteers gather at Vidhan soudha to perform 30 seconds Sheershasna for guiness book of world records and also donate organs pic.twitter.com/Ki9ogWwRvn