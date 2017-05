ವಿಡಿಯೋ : ವಾಹನ ಹಾಯ್ದರೂ ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದ ಮಗು

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸದಾ ಬಿಜಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತವಕ, ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ, ಹೊರಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅನಾಹುತ ನಡೆದಾಗಲೇ ಪೋಷಕರು ಈ ವಾಸ್ತವ ಲೋಕಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 17:17 [IST]

English summary

A 14-month-old girl miraculously escaped from the jaws of death when it escaped unhurt after being run over by a car in Bengaluru. Working parents should take extra care of their children while they are playing on the road.