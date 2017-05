ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 'ವರುಣಾ' ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

English summary

‘Varuna’ a modern technology studio was inaugurated by chief minister Siddaramaih at his home office ‘Krishna’. It's first of kind where CM himself can interact with media through online.