'ಬಾಂಬ್ ನಾಗ' ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಗೆ ನೊಟೀಸ್ ರವಾನಿಸಿದ ನಾಗರಾಜ್

ನನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು 'ಬಾಂಬ್ ನಾಗ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಪರ ವಕೀಲರು ನೊಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Rowdy sheeter and ex-corporator V Nagaraj lawyer’s sends notice to Bengaluru police commissioner Praveen Sood for allegedly calling hims as ‘Bomb Naga’.