ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪಾಸನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ 'ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆ'

ಉಪಾಸನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುವ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 32 ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದ 'ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹೃದಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 11:42 [IST]

English summary

Upasana trust of Bengaluru which is a leading cultural trust is has organised a cultural programme named, Maneyangaladalli Bhavageete. The programme will be held on 23rd April, Sunday at 6 pm in H.R.venkatesh's house which is in Banashankari 3rd stage