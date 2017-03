ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ವರುಣನ ಸಿಂಚನ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದರು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.

English summary

An unexpected rain fall in Bengaluru on March 6th, 2017 evening and night gave rise to traffic jams in many areas making many of the people embarrassed. But, some rain lovers enjoyed the situation.