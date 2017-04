ಕಾಮಧೇನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು?

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಗೋಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸೇರಿ ಗೋವಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗೋರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 15:35 [IST]

English summary

To save cows from drought and to provide fodder to them, Ramachandrapura math has started an online campaign under hashtag GiveUpAMeal. The math requested to give up a meal and give that saved money to provide fodder to the cows. Here is the details on the campaign.