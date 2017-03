ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೇಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿಯ ಕುರ್ಚಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 16:02 [IST]

English summary

Two people working in a chair factory died becauase of fire. The incident took place in Haleguddadahalli, Bengaluru