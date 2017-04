ನೆಲಮಂಗಲದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳರು.

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಳ್ಳತನ; ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು.

English summary

Robbers have robbed two houses in Shri Giripura village of Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural District. In one house they have robbed Rs. 3 Lakh cash and jewellery and in another house Rs. 20,000 cash and jewellery.