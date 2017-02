ಶಶಿಕಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಜೋಕುಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮೋಂಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಚಾರ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಜೋಕುಗಳು ಟ್ವೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 17:10 [IST]

English summary

The news about AIADMK leader Sasikala as she prepare candles in Parappana agrahara jail in Bengaluru, Twitter took the opportunity to flourish the jokes on her.