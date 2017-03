ಮಾರ್ಚ್ 30ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಟ್ರಕ್ ಮಾಲೀಕರ ಮುಷ್ಕರ?

ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಸೇರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿದ ಟ್ರಕ್ ಮಾಲೀಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.

Story first published: Sunday, March 19, 2017, 1:46 [IST]

English summary

The South Zone Motor Transporters' Welfare Association has urged Central Government and State Governments to reconsider the new rules regarding third party insurance for commercial vehicles and scraping of 15 year old trucks across India. If not, the association warns indefinite strike from March 30, 2017.